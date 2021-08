Kryminalny lipiec w woj. lubelskim. Tymi dramatycznymi wydarzeniami żyli mieszkańcy Lubelszczyzny w ubiegłym miesiącu

LW Bogdanka: praca w najlepszej kopalni węgla w Polsce. Niezwykła fotorelacja z wyprawy na poziom 960

- Po każdej nocy przychodzi dzień, a po każdej burzy spokój. To dla nas wszystkich ważny test odpowiedzialności - mówił pod koniec marca 2020 roku do pracowników Artur Wasil, prezes LW Bogdanka. Trudno nie zgodzić się z tymi słowami. Praca w lubelskiej kopalni - uważaną za najlepszą w kraju - to również ogromne ryzyko i duża odpowiedzialność, zwłaszcza w czasie panującej pandemii. Nie zmienia to faktu, iż lubelscy górnicy każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie. Jak wygląda „codzienność” na poziomie 960? Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Łukasza Kaczanowskiego.