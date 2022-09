Kryzys w Mali. Jak Bundeswehra przegrywa z wagnerowcami

Niemiecki kontyngent, działający w ramach operacji MINUSMA (Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali), dysponuje obecnie pięcioma śmigłowcami CH-53 z niemieckich sił powietrznych, których głównym zadaniem jest zapewnienie łańcucha ratowniczego z powietrza. Ponadto w razie potrzeby CH-53 mogą być wykorzystywane do transportu personelu i materiałów. Najnowszy mandat niemieckiego Bundestagu określa obszar działań jako całe Mali, a także Republikę Nigru, w którego stolicy Niamey znajduje się ważny węzeł logistyczny misji MITSUMA i EUTM (European Union Training Mission). Dodatkowo od 2020 roku Bundeswehra dołączyła do Task Force Takuba, która jest inicjatywą Unii Europejskiej.

Na wniosek niemieckiego rządu niemiecki Bundestag zdecydował w 2016 roku o zaangażowaniu niemieckich sił zbrojnych w Mali, kraju położonym w zachodniej Afryce. Początkowo Niemcy byli tylko częścią misji ONZ w tym kraju. Wysłano tam także cywilów z zadaniami przygotowawczymi i pomocniczymi, oficerów łącznikowych, specjalistów od tankowania samolotów transportowych oraz tankowania w powietrzu. Z upływem czasu przybywało coraz więcej niemieckich pilotów, specjalistów od logistyki i medycyny. Obecnie w Mali stacjonuje 1400 osób z Niemiec. Ich dowódcą jest od 29 marca 2022 roku pułkownik Peter Küpper. Niemieccy żołnierze są szkoleni do wyjazdu do Mali w ośrodku szkolenia wojskowego Gardelegen w Saksonii-Anhalt.

Sytuacja wokół całej operacji MINUSMA w Mali w ostatnich latach znacznie się pogorszyła. Operacja, w której bierze udział łącznie 13 000 żołnierzy, jest jedną z najniebezpieczniejszych na świecie. Do połowy 2021 roku zginęło w tej misji 250 żołnierzy. MINUSMA jest narażona nie tylko na ataki islamskich watażków, ale musi się także zmierzyć z nieobliczalnym reżimem wojskowym, który przejął władzę w tym kraju. Będący w niepewnej sytuacji reżim szukał i znalazł wsparcie u sił rosyjskich, które mają mu pomóc utrzymać się przy władzy i ostatecznie wyciszyć opozycję. Siły pokojowe UN oraz Takuba przeszkadzają wojskowemu reżimowi w Mali w umocnieniu władzy, dlatego też reżim coraz bardziej utrudnia pracę misji, aby doprowadzić do wycofania się Zachodu z tego kraju. W Niemczech mówi się wręcz o całym łańcuchu upokorzeń ze strony malijskiej junty wojskowej wobec Niemców i misji ONZ MINUSMA. 11 sierpnia wojsko malijskie po raz kolejny odmówiło Bundeswehrze zgody na przylot posiłków pilnie potrzebnych do zabezpieczenia lotniska w Gao w Mali. Po czym niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zawiesiła tę misję Bundeswehry do odwołania. W czwartek, 18 sierpnia, do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy planowana zmiana personelu Bundeswehry w Mali się powiedzie. Niemieckie MON zaznaczyło, że wszystkie warunki wstępne zostały spełnione. Ostatecznie udało się wymienić 88 żołnierzy misji pokojowej ONZ MINUSMA i pięciu żołnierzy unijnej misji szkoleniowej EUTM za pomocą samolotu cywilnego.