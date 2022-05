Krzesimir Dębski: jestem lubliniakiem z LSM-u, w Lublinie debiutowałem

Krzesimir Dębski: „Kurier Lubelski” – moja ulubiona gazeta z dzieciństwa, pamiętam jak jeszcze ukazywała się po południu…

Michał Dybaczewski: Ja z kolei pamiętam, że kupowałem „Kurier” dziadkowi i te wielkie łączone strony rozcinałem linijką (śmiech). Ale już odkładając Kurierowe wspominki na bok, chciałbym żebyśmy zaczęli nieco urzędowo, czyli od imienia. Krzesimir – droga do tego, by się pan tak nazywał nie była wcale łatwa i ponoć doprowadziła do samego Cyrankiewicza…

Tak faktycznie było. Władze nie pozwalały, bo w oficjalnym spisie imienia Krzesimir nie było. Pomogły dopiero liczne odwołania i mam dokument sygnowany przez samego Józefa Cyrankiewicza, że zezwala na nadania takiego imienia. Dokument ten znajduje się zresztą tu w Lublinie, w mieszkaniu na LSM-ie.

Dlaczego rodzice byli tak zdeterminowani by nosił pan imię Krzesimir?

Jedni chcą żyć według sztancy, a inni szukają oryginalności i świeżego powiewu intelektualnego. Tak w ogóle to moi przodkowie byli zaustriaczeni i nosili niemieckie imiona: był Leopold, Ludwik ale postanowili tę tradycję porzucić i przejść na imiona słowiańskie, co zresztą po I wojnie, w porozbiorowej Polsce, było dość popularne i stąd np. Szymborska została nazwa Wisława. Mój ojciec nazywał się już Włodzimierz, a swoje dzieci nazwał Krzesimir, Sławosz, Wisław.