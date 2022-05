Krzysztof Cugowski i jego „Panaceum” na trudne czasy. Zobacz najnowszy klip

„Panaceum” to miło kołyszący kawałek łączący rockowy sznyt z klimatami rhythm and blues. Oczywiście tytuł piosenki nie jest przypadkowy bowiem jego tekst niesie ze sobą bardzo pozytywny przekaz.

– Otwórz swe serce zamknięte na klucz obojętności. Niech je wypełnią muzyka i luz, święto radości– śpiewa w refrenie Krzysztof Cugowski.

I trzeba przyznać, że kiedy go się słucha to trudno uwierzyć, że ma za sobą pięćdziesiąt lat pracy artystycznej.

– To dla mnie szczególna piosenka i to z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że powstała w składzie, który od pięciu lat towarzyszy mi na scenie, i z którym każde muzyczne przedsięwzięcie jest ogromną radością. Autorem kompozycji jest wybitny basista, Robert Kubiszyn, który od początku gra w Zespole Mistrzów. Po drugie, słowa utworu napisał mój wieloletni kolega Andrzej Mogielnicki, z którym udało mi się stworzyć wiele ważnych piosenek i z którym wiąże mnie wiele wspaniałych wspomnień. Po trzecie mam nadzieję, że ten utwór będzie dla Was, podobnie jak dla nas, najlepszym panaceum na te trudne czasy… Tym przydługim wstępem zachęcam Was do słuchania i dziękuję za te wszystkie wspólne chwile w sieci i live – napisał na swoim profilu facebookowym Krzysztof Cugowski.