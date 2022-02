Krzysztof Cugowski wspomina Witolda Paszta: Z Witkiem znaliśmy się 50 lat. Jaki był założyciel zespołu VOX? Michał Dybaczewski

Jeszcze niedawno oglądaliśmy go w programie „The Voice of Senior”, który zresztą wygrał „jego człowiek”. Teraz dotarła do nas wiadomość, że Witold Paszt – pochodzący z Zamościa założyciel zespołu VOX zmarł w piątek, 18 lutego. Artysta miał 68 lat