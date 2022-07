Ksiądz omal nie stracił blisko 300 tysięcy złotych. Duchowny uwierzył w opowieść fałszywego policjanta

Do zdarzenia doszło w piątek (22 lipca) w jednej z podlubelskich parafii. 69-letni ksiądz poinformował mundurowych, że padł ofiara oszustów.

- Z informacji które przekazał nam duchowny, wynikało, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za policjanta. Oszust oświadczył, że pieniądze na rachunku parafii są zagrożone i może dojść do kradzieży środków poprzez atak hakerski. Dlatego by uniknąć utraty pieniędzy, polecił pokrzywdzonemu przelania oszczędności na rachunek policji - informuje komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.