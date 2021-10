Książki w Kurierze. Polecamy nowe tytuły

Rosalie Gilbert „Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu”, Rebis

Oto seksowny, barwny i rzeczywisty obraz najbardziej tajemniczej epoki w dziejach. Jak naprawdę wyglądało życie seksualne kobiet w średniowieczu? Czy spełniały one niewolniczo wszystkie zachcianki mężów, którzy na czas nieobecności zakuwali je w pasy cnoty? Czy czerpały z seksu przyjemność? Czy tylko uznawały go za jeszcze jeden uciążliwy obowiązek? Czy miały coś do powiedzenia w sprawach własnej seksualności i własnych ciał? Mimo sztampowych obrazów prezentowanych choćby w hollywoodzkich filmach życie intymne w średniowieczu było bardziej bogate i zróżnicowane, niż można by się spodziewać. W tej książce znajdziecie prawdziwe historie ponad stu kobiet, tworzące barwny, sugestywny i rzeczywisty obraz tamtej epoki.

Izabela Wagner „Bauman. Biografia”, Czarna Owca

Głośna biografia Zygmunta Baumana, bo i bohater wywoływał w Polsce wiele kontrowersji, dyskusji i burz. Dla jednych to wybitny socjolog, pisarz, światowej sławy twórca teorii płynnej nowoczesności. Dla innych - zdrajca, który aktywnie kładł fundamenty pod budowę opresyjnego systemu. Z Polski uciekał dwukrotnie, raz tuż po wybuchu II wojny światowej, potem w roku 1968. Z uniwersytetu został usunięty przez tę samą władzę, której służył. Bronił idei, w które wierzył, a jego dzieła, niekiedy dojmująco pesymistyczne, zawsze miały w sobie pewnego rodzaju czułość i nadzieję. Izabela Wagner drobiazgowo analizuje kolejne wydarzenia z życia Baumana, próbując odgadnąć, kim tak naprawdę był. Jaki obraz człowieka, a jaki obraz intelektualisty wyłania się z setek dokumentów, zeznań i świadectw?