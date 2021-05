Książki w Kurierze. Polecamy nowości z lubelskich księgarni

Oto nasze propozycje z księgarskich półek. Z pewnością wybierzecie dla siebie coś interesującego.

Pier Paolo Pasololini „Ulicznicy”, Officyna

To najważniejsza powieść włoskiego autora i intelektualisty, znanego w Polsce przede wszystkim z działalności filmowej. Osadzona w Rzymie w latach powojennych, zawiera łotrzykowski opis życia grupy nastolatków należących do miejskiej klasy niższej. Tytułowi rzymscy ulicznicy żyjący na uboczu społeczeństwa i wykorzystujący je jak pasożyty, to obraz innej strony włoskiej rzeczywistości, przeciwstawiający się mieszczańskim schematom. Riccetto i jego przyjaciele żyją z dnia na dzień, odnajdują się w dziwacznej pracy, czy popełniają drobne przestępstwa. Aby uwiarygodnić i zdynamizować opisywane wydarzenia, Pasolini wymieszał dialekt rzymski i uliczny slang z językiem literackim i rozbił strukturę narracyjną. Powieść nie ma głównego bohatera, akcja nie rozwija się w sposób tradycyjny. Adam Makos „Szpica”, Rebis

Autor przedstawia historię dwóch żołnierzy, pojedynku pancernego, który stoczyli, i niezwykłej więzi, która połączyła dawnych wrogów. Clarence Smoyer, czołgista amerykańskiej 3. Dywizji Pancernej „Spearhead”, to spokojny chłopak z Pensylwanii. Od przybycia do Europy w 1944 r. załoga jego shermana toczy ciężkie walki na Wale Zachodnim i w Ardenach, obserwując, jak Amerykanie giną w nierównym starciu z niemieckimi czołgami. W czasie wyzwalania Kolonii pojedynek Smoyera z niemieckimi czołgistami zostaje uwieczniony na taśmie filmowej i tam też po raz pierwszy spotyka on Gustava Schaefera, młodego celowniczego wysłanej z samobójczą misją pantery. Ich drugie spotkanie, niemal 70 lat po tych wydarzeniach, to pojednanie dawnych wrogów i wzruszający finał dramatycznej wojennej historii, która w niezwykły sposób sprzęgła ich losy.

Stuart Turton „Demon i mroczna toń”, Albatros

Rok 1624. Samuel Pipps, największy detektyw swoich czasów, musi zostać dowieziony na proces za zbrodnię, której - choć nie jest to takie pewne - nie popełnił. Podróżuje z nim Arent Hayes, ochroniarz i wierny przyjaciel, który zamierza zrobić wszystko, by udowodnić jego niewinność. Gdy tylko statek wyrusza z portu, zaczyna prześladować go zły omen. Zły omen albo bardzo konkretny demon. Po pokładzie krąży trędowaty, który umarł dwa razy. Na żaglach zaczynają pojawiać się tajemnicze znaki. Ktoś zaczyna mordować trzodę. Aby przebłagać mroczne wody oceanu, troje pasażerów zostaje skazanych na śmierć. W tym Pipps. Tylko Hayes może podjąć się rozwiązania zagadki działającego na okręcie demona. Zagadki, która sięga daleko w przeszłość i łączy wszystkich pasażerów statku. I wszystkich może kosztować życie.

Agnieszka Panasiuk „Cecylia na Podlasiu”, Szara Godzina

Historia dzieje się na Podlasiu w 1874 roku. Mieszkający tu Polacy mierzą się z represjami carskiego zaborcy. Wierni Kościoła unickiego cierpią prześladowania. W tych trudnych czasach do panny Cecylii Turawskiej z Białej los wreszcie się uśmiecha. Cecylia, uważana za dziwaczkę z powodu wielkiej nieśmiałości, postanawia odmienić swoje życie i otwiera się na świat i ludzi. Dołącza do podziemnego seminarium nauczycielskiego i rusza z pomocą represjonowanym unitom. Odkrywa przy tym w sobie pokłady macierzyńskiego ciepła, otacza bowiem serdeczną opieką pozbawioną miłości półsierotę, syna carskiego urzędnika. Z odwagą podejmuje się też niebezpiecznych wyzwań. Czy jednak na tej pełnej przygód drodze spotka mężczyznę, któremu będzie chciała oddać serce? Jennifer Hillier „Ty będziesz następna”, Muza

Kiedy szesnastoletnia Angela Wong, najpopularniejsza dziewczyna w szkole, znika bez śladu, nikt z jej przyjaciół nie ma pojęcia, co się mogło stać - ani Georgina Shaw, jej najlepsza przyjaciółka, ani Kaiser Brody, który przyjaźnił się z obiema dziewczynami. Czternaście lat później szczątki Angeli zostają znalezione w lesie za domem, w którym wychowywała się Geo. A Kaiser - teraz detektyw policji w Seattle - wreszcie poznaje prawdę: Angela była ofiarą Calvina Jamesa, nazywanego przez policję Dusicielem ze Sweetbay. Tego samego człowieka, który zamordował trzy inne kobiety. Dla wymiaru sprawiedliwości Calvin jest seryjnym mordercą, lecz dla Georginy to ukochany mężczyzna. W czasach liceum był jej pierwszą miłością. Ich związek, burzliwy i pełen przemocy, graniczył z obsesją, od momentu gdy się spotkali, aż do nocy, w której Angela została brutalnie zabita.

Tim Weaver „Nie wiesz, kim jesteś”, Albatros

Pewna kobieta zatrzymuje samochód w urokliwym punkcie widokowym na wybrzeżu Somerset. Zostawia torebkę i telefon komórkowy na siedzeniu, ciska kluczyki w pobliskie zarośla - i znika. Kamery przemysłowe rejestrują jej przyjazd, ale nie odjazd. Lynda Korin przepada bez śladu. Czy można po prostu rozpłynąć się w powietrzu? Dla Davida Rakera, śledczego zajmującego się niewyjaśnionymi przypadkami zaginięć, którego zatrudniła siostra Lyndy, odpowiedź na pytanie, co stało się z zaginioną, to dopiero początek. Ważniejsze jest to, czy ciesząca się dobrym zdrowiem, zadowolona, dobrze sytuowana kobieta mogłaby chcieć porzucić swoje dotychczasowe życie. Czy mogłaby podjąć taką decyzję sama? A może ktoś zdecydował za nią? Poszukiwania zawiodą Rakera w przeszłość Lyndy.

Robert Małecki „Zmora”, Czwarta Strona

Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego. Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji?

Ałbena Grabowska „Rzeki płyną, jak chcą”, Rebis

Klara, Róża i Amelka. Panny Terechowiczówny przed wojną jeździły z rodzicami do wód, mieszkały w wytwornym pensjonacie, a matka pilnowała, by parasolkami chroniły delikatną cerę przed słońcem. Rok 1914 wywrócił życie sióstr, podobnie jak milionów ludzi w Europie, do góry nogami. Ojciec poszedł na front, majątek bez jego opieki szybko zaczął podupadać. Lata mijają. Matka na przemian rozpacza i modli się, Róża wciąż jest trzpiotką, a Klara, mimo protestów starej służącej Ludwiżanki, urabia sobie ręce po łokcie. Amelia wbrew woli zszokowanej rodziny udaje się na szkolenie do szpitala wojskowego w Warszawie. Jednak to zaledwie grom przed prawdziwą burzą. Po kilku miesiącach zawiadamia bowiem rodzinę, że wraca do rodzinnego majątku z mężem, żołnierzem, którego poznała w szpitalu. Tony Kent „Gambit zabójcy”, Albatros

Płatny zabójca, agent brytyjskich służb wywiadowczych i ambitna dziennikarka, która w pogoni za gorącym tematem naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. To bohaterowie tej książki. Podczas uroczystości na londyńskim Trafalgar Square zamachowiec zabija jednego z czołowych brytyjskich polityków i rani byłego prezydenta USA, a pocisk snajpera odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa śmiertelnie godzi agentkę służb specjalnych. Sprawa wywołuje kryzys polityczny, który grozi upadkiem rządu. Tymczasem agent Joe Dempsey i reporterka CNN Sara Truman niezależnie od siebie odkrywają, że kryje się za nią znacznie więcej, niż się na pozór wydaje - więcej, niż skłonne są przyznać władze, które najwyraźniej mataczą. Zamach wygląda na część spisku, w który uwikłani są prominentni politycy i brytyjskie służby specjalne.

Kaisa Happonen "MRU MRU i jagoda"

W lesie wszystkie niedźwiedzie jedzą jagody. Niektóre nawet je znajdują. A czasem na końcu drogi można znaleźć coś naprawdę ważnego. Każdego ranka Wielka wyruszała w podróż w poszukiwaniu jagód, które rosły bardzo, bardzo daleko. Mru Mru, jako że była mała, a Wielka była duża, ruszała za nim. Kroczenie ścieżką cały czas prosto i baaardzo długo jest jednak naprawdę okropnie nudne, zwłaszcza, kiedy w lesie dzieje się tyle ciekawych rzeczy! A przecież czasem wystarczy zrobić fikołka lub zboczyć ze ścieżki, by znaleźć coś wspaniałego! Czasem jagody, a czasem coś innego. Fińska literatura dla dzieci. Michaela Carter „Surrealistka”, Rebis

Londyn 1937. Dwudziestoletnia Leonora Carrington, początkująca malarka, wdaje się w burzliwy romans z Maksem Ernstem, żonatym dojrzałym artystą. Wyjeżdża za nim do Paryża, gdzie działają wizjonerzy surrealizmu - Man Ray, Picasso, Dali, Leonor Fini. Zainspirowana ich poczuciem wolności Leonora eksperymentuje z własnymi pracami. Tymczasem na Europę pada cień wojny, a nagłówki gazet zaczynają piętnować Maksa i jego otoczenie jako „degeneratów”. Zmuszeni do ucieczki z Francji Leonora i Max zostają rozdzieleni. Dla Carrington będzie to wyjątkowa podróż, która ukształtuje ją jako artystkę. Oparta na prawdziwych wydarzeniach bujna, przesycona poetycką magią opowieść o miłości, sztuce i przeznaczeniu, która przywraca należne miejsce jednej z czołowych postaci sztuki XX wieku.

Agata Komosa - Styczeń „Taterniczki”, Prószyński i S-ka

Tatry dumnie stoją i kuszą turystów. Jednak dostęp do najtrudniejszych tatrzańskich szlaków nie był prosty, szczególnie dla kobiet. Bo zdobywanie Tatr przez kobiety było inne od męskiego. Poza kruszyznami, ekspozycją i pionowymi ścianami musiały mierzyć się ze swoją pozycją społeczną, kulturową, nieustannym deprecjonowaniem - a nawet strojem. Taterniczki - kobiety i dziewczyny, które szły w górę niezależnie od wszystkiego. Twarde charaktery i pilne kursantki, subtelne sportsmenki i muskularne wspinaczki. Dostosowują się do zmaskulinizowanego sportu i walczą o kobiecy styl uprawiania tej dyscypliny. Oto ich historia podboju Tatr. W książce są taterniczki przedwojenne i te z początku XX wieku, ale lwią część publikacji stanowią rozmowy ze współczesnymi wspinaczkami, i to ich głos jest tu najlepiej słyszalny.

Nora Roberts „Rozkwit magii”, Edipresse

Po tym, jak pandemia nazwana apokalipsą zniszczyła cywilizację, na świecie rozpowszechniła się magia, a Fallon Swift od dziecka poznawała jej zasady. Młoda kobieta nie zazna spokoju, dopóki nie uwolni ludzi, których rząd lub fanatyczni Wojownicy Czystości od lat odczłowieczają, bez ustanku ich ścigając bądź zamykając w laboratoriach. Fallon pragnie uratować nawet tych, którzy ze strachu lub słabości są współwinni tego zła - o ile, oczywiście, sami tego zechcą. Umocniona więzią, która połączyła ją z walczącym u jej boku Duncanem, Fallon zdołała już uratować mnóstwo zmiennokształtnych, elfów i zwykłych ludzi. Teraz musi pomóc im uśmierzyć ból, jak również ponownie odkryć w sobie światło i wiarę. Mając stawić czoła dawnej nemezis, będzie potrzebowała za sobą armii.

Katherine Center "To, czego pragniesz", Muza

Samantha Casey jest zadowoloną z życia bibliotekarką w Kempner School. Za wizytówkę tego miejsca należy uznać bardzo serdeczną i rodzinną atmosferę panującą wśród szkolnej społeczności. Kiedy jednak założyciel placówki niespodziewanie umiera, losy szkoły stają pod znakiem zapytania. Ku przerażeniu Sam nowym dyrektorem zostaje jej dawny znajomy i współpracownik, Duncan Carpenter, w którym kobieta w przeszłości potajemnie się podkochiwała. Samantha pamięta go jako czarującego, wyluzowanego mężczyznę, dla którego kompletnie straciła głowę. On jednak nie odwzajemniał jej uczuć. Brak zainteresowania ze strony Duncana, którego widok każdego dnia łamał jej serce, oraz chęć uniknięcia niezręcznych sytuacji sprawiły, że Sam postanowiła przenieść się do innej szkoły. Ta spontaniczna decyzja okazała się nowym początkiem. Andrew Child, Lee Child "Strażnik", Albatros

Reacher właśnie rozwiązał w Nashville palący problem – jak powiesić nad barem właściciela pubu, żeby za bardzo nie uszkodzić sufitu? – i nic go już nie trzyma w tym mieście. Kiedy więc trafia się podwózka, chętnie z niej korzysta. W sennej mieścinie 120 km dalej raczej nie ma nic ciekawego, ale kawę pewnie mają, więc czemu nie? I na kawie by się skończyło, gdyby Reacher nie stał się świadkiem próby porwania. Czterech na jednego. Wprawdzie radził już sobie z większą liczbą przeciwników, ale Rusty Rutherford nie, bo jest specjalistą od informatyki, a nie od walenia ludzi po mordach. I wyraźnie potrzebuje pomocy. Mieszkańcy miasta mają Rusty’emu za złe, że dopuścił do cyberataku, z powodu którego całe hrabstwo jest sparaliżowane. Ale to nie oni stoją za atakami na niego. Ci, którzy chcą go dopaść, są bezwzględnymi profesjonalistami.

Patrycja Strzałkowska "Zwerbowana", Edipresse

Co łączy pochodzącą z Łeby nauczycielkę języka angielskiego Maję Sonik i biznesmena Włodzimierza Czerwińskiego? Tajemnica, której lepiej nie rozwiązywać. Nad ranem, tuż po imprezie zorganizowanej przez znanego aktora Michała Płocha dochodzi do tragedii. Wiadomość o znalezieniu ciała młodej dziewczyny w apartamencie celebryty wstrząsa całą Polską. Kiedy policja szuka mordercy, zaczynają padać oskarżenia. Okazuje się, że każdy ma coś do ukrycia. I każdy zadaje sobie tylko jedno pytanie: kto zabił Maję Sonik? Edyta Folwarska "Kochanka", Edipresse

Pola jest szczęśliwa, ma idealnego męża, ukochanego synka Maksia i piękny dom. Niestety, do czasu. Kiedy kobieta dowiaduje się, że mąż zdradził ją z sekretarką, jej życie rozpada się jak domek z kart. Pola musi zawalczyć o siebie i swoje dziecko. Z cichej szarej myszki zmienia się w pewną siebie kobietę sukcesu. A kiedy wydaje się, że wszystko ma pod kontrolą, dostaje list napisany przed śmiercią przez zmarłego teścia. I znowu wszystko się rozpada.

Naomi Novik "Mroczna wiedza. Scholomance. Lekcja pierwsza", Rebis

Scholomance to szkoła, w której nie ma nauczycieli, wakacji ani przyjaźni między uczniami – tylko strategiczne sojusze. Przetrwanie jest ważniejsze od stopni, gdyż młodzi magowie nie mogą opuścić szkoły, aż ją ukończą lub zginą. Obowiązujące w Scholomance zasady są proste: nie można chodzić samotnie po korytarzach i trzeba się strzec potworów, które czają się wszędzie. Poza tym niektórzy uczniowie praktykują czarną magię, a nawet mordują innych, żeby zwiększyć swoje szanse przeżycia. Galadriel Higgins, zwana El, potrafi stawić czoło niebezpieczeństwom czyhającym w Scholomance, ponieważ ma ogromną moc. Mogłaby bez trudu pokonać wszystkie grasujące potwory. Problem polega na tym, że równie łatwo mogłaby także zabić pozostałych uczniów.

Netflix będzie kręcił w Krakowie. Projekt na razie owiany tajemnicą