Książki w Kurierze. Zabierz je na letni wypoczynek

Ruth Ware „W ciemnym, mrocznym lesie”, Czwarta Strona

Nora i Clare były kiedyś ze sobą mocno zżyte. To jednak wspomnienia. Młode kobiety nie widziały się od dekady, kiedy to Nora bez słowa zniknęła z życia przyjaciółki. Niespodziewanie w jej skrzynce mailowej pojawiało się zaproszenie na wieczór panieński Clare. Perspektywa weekendu w domku na odludziu wydawała się idealną okazją do pojednania i zostawienia przeszłości za sobą. Jednak sprawy przybrały zły obrót. Bardzo zły. Gdy sekrety i kłamstwa po kolei wyłaniały się z ciemnego, mrocznego lasu, głęboko pogrzebana przeszłość zaczęła doganiać Norę. Zaczyna się mordercza wyliczanka. Na kogo wypadnie, na tego… śmierć. Coś dla amatorów mrocznych thrillerów.

Adam Stern „Z pamiętnika początkującego psychiatry”, Insignis

Przejmujące zapiski młodego psychiatry ze stażu w Harvard Medical School. Adam Stern został zakwalifikowany do jednego z najbardziej prestiżowych programów rezydenckich w kraju. W swoim pamiętniku Adam opisuje intensywne i trudne emocjonalnie lekcje, jakie on i jego koledzy odebrali podczas wyczerpującego czteroletniego stażu, pomagając pacjentom odnaleźć lepsze życie. Doświadczyli przy tym miłości i straty, poczucia więzi i beznadziei, smaku porażki i radości sukcesu. Przeczytajcie tę bardzo osobistą i poruszającą opowieść o drodze, jaką musi pokonać psychiatra, by móc nieść skuteczną pomoc osobom dotkniętym rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi.