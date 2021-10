Kto dowodzi funkcjonariuszami w woj. lubelskim? Poznaj komendantów miejskich i powiatowych policji w regionie KS

W województwie lubelskim 20 osób pełni funkcję komendanta. Cztery z nich to szefowie komend miejskich. O kim mowa? Praca komendanta policji z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale najważniejsze jest to, iż stoją oni na czele konkretnej jednostki, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo obywatelom. Jeśli nie wiesz, kim jest komendant miejscowości, w której mieszkasz lub kto odpowiada za funkcjonariuszy podlegających pod konkretną komendę miejską lub powiatową, mamy dla ciebie podpowiedź. W tej galerii zdjęć przedstawiamy wszystkich komendantów policji w województwie lubelskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.