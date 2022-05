Kto dziś w Puławach sięgnie po Puchar Polski?

Dla tych pierwszych będzie to już dziewiętnasty finał w historii klubu. Zawodniczki ze Śląska sięgały po to trofeum aż dwunastokrotnie. Ostatni raz przed rokiem, zatem teraz będą miały okazję na obronę złotych medali. Co ciekawe w ubiegłej edycji piłkarki z Sosnowca zwyciężyły po dziewiętnastu latach przerwy.

Ich dzisiejszy rywal z Wrocławia o triumf powalczy po raz pierwszy. Śląsk na piłkarskiej mapie Polski istnieje bowiem od 2020 roku, kiedy przejął AZS Wrocław. Ten z kolei puchar wygrywał cztery razy.

Tego, który do podniesienie będzie w Puławach fizycznie nie podnosił jeszcze nikt. Będzie to natomiast pierwszy w historii dedykowany puchar za triumf w tych rozgrywkach, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia.

– To kolejny element budowania prestiżu tych rozgrywek. W ostatnim czasie wzrosły nagrody finansowe za wygraną w tych zmaganiach. Puchar za zwycięstwo w finale Fortuna Pucharu Polski mężczyzn na PGE Narodowym wręczała zaś Anna Szymańska, która w tym roku wystąpi w finale kobiet po raz piętnasty z rzędu. Staramy się również o organizację kobiecych mistrzostw Europy w 2025 roku w Polsce. Te wszystkie działania mają na celu podkreślić rosnące znaczenie piłki nożnej kobiet w naszym kraju – mówi Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Początek spotkania o godzinie 17:30. Transmisja na stronie internetowej TVP Sport.