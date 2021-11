Kto odbierze odpady od 45 tysięcy lublinian? Drugie podejście do znalezienia „firmy śmieciowej” do obsługi m.in. LSMu

45 540 osób mieszka łącznie na terenie czterech zachodnich dzielnic Lublina: Rur, Konstantynowa, Sławina i Sławinka (rejon VI). To osoby, od których odpady komunalne są odbierane w „trybie tymczasowym”. Ratusz chce to zmienić. Ogłosił przetarg na wywóz śmieci z tego rejonu Lublina. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2024 r. Chodzi o odbiór śmieci z 3 340 budynków jednorodzinnych oraz 540 – wielorodzinnych.

- Łączna liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w rejonie VI wynosi 23 393, zaś obsługiwanych budynków mieszkalnych – 3880 – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Chętnych do wywozu śmieci mamy poznać 6 grudnia.

To już drugie podejście do znalezienia „firmy śmieciowej” dla tego rejonu miasta. Poprzedni przetarg odbył się wiosną. Miasto szukało firm do wywozu śmieci z terenu całego Lublina. Zlecenie zostało podzielone na siedem części. W przypadku sześciu rejonów zgłosili się chętni.