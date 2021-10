Które powiaty na Lubelszczyźnie wydały najwięcej na ochronę zdrowia w 2020 roku? AS

Jak podaje autor rankingu - Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" do 2019 r. czyli przed wybuchem pandemii w wydatkach bieżących samorządów na ochronę zdrowia dominowały te związane z programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Struktura wydatków przeszła diametralne zmiany w 2020 roku. Wtedy też w związku z pandemią, odnotowano ogólny skok wydatków m.in. na szpitale z 388 do 730 milionów złotych. Aby sprawdzić, które powiaty na Lubelszczyźnie wydały najwięcej (w porównaniu do średniej z 2017-2019), a które wydały mniej niż w latach poprzednich na ochronę zdrowia mieszkańców w 2020 r. kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.