Ktoś postrzelił młodego bociana. „Wojtuś” miał złamane oba skrzydła. Teraz wraca do zdrowia pod okiem Stowarzyszenia Szansa dla Bociana

„Wojtuś” trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt działającego przy stowarzyszeniu Zoo-Ratownictwo Garbatka w połowie sierpnia. To właśnie wtedy pracownicy placówki otrzymali zgłoszenie od osoby prywatnej, która przekazała im, że po polu chodzi bocian, który od pewnego czasu w ogóle stamtąd nie odlatuje i ma widoczny problem ze skrzydłem.

- Bociany są trudne do odłowienia, potrzeba do tego specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego konieczna była interwencja naszego zoo-ambulansu. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, faktycznie okazało się, że ptak nie był w stanie samodzielnie odlecieć. Jedno skrzydło miał opuszczone, więc podejrzewaliśmy, że jest złamane. Odłowiliśmy go i przywieźliśmy do naszego ośrodka. Po wstępnym obejrzeniu zdecydowaliśmy, że konieczne będzie zrobienie rentgenu, by szczegółowo ustalić, co się stało - mówi Krzysztof Tłoczek, kierownik stowarzyszenia Zoo-Ratownictwo Garbatka.