Ktoś zniszczył elewację biura poselskiego Przemysława Czarnka w Lublinie. Sprawę bada policja

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także ministra Przemysława Czarnka.

- Przykre jest to, że ludzie nie potrafią rozmawiać, wymieniać się argumentami, tylko odwołują się do wandalizmu i do agresji. To świadczy tylko o ich słabości - mówi Minister Edukacji i Nauki. I dodaje: - Mam nadzieję, że policja jak najszybciej schwyta tych wandali i że zostaną oni ukarani.