Kubuś z Biłgoraja ma szansę na operację w USA. Do zebrania pozostała już tylko niewielka kwota

Kuba ma m.in. wadę serca, przepuklinę pępkową, wiotkość, padaczkę, skoliozę utrudniającą oddychanie, hipoglikemię, wadę wzroku. Przeszedł już 26 zapaleń płuc. Na odcinku kilku centymetrów kręgosłup Kuby nie rośnie, a rotuje się wokół własnej osi. Jego klatka piersiowa też nie rośnie, przez co narządy wewnętrzne – w tym płuca - mają mniej miejsca, a Kubie coraz trudniej oddychać. – Może to prowadzić do uduszenia się – tłumaczy Elwira Pawęzka, mama chłopca.