Kuchnia pełna inspiracji. Gotujemy zero waste

Chleb w jajku, bezapelacyjny zwycięzca w naszym konkursie Gotuję Zero Waste, to przepis przysłany do nas przez Panią Beatę. – Mój przepis był bardzo prosty. Przypomina każdemu smak dzieciństwa, bo kto z nas nie jadł chleba w jajku – mówi zwyciężczyni. I dodaje, że motywacją do korzystania z tego przepisu jest częsty widok pieczywa porozrzucanego po całych osiedlach.

– Chleb jest darem. Powinniśmy go szanować tak jak nasze babcie i prababcie – kwituje zdobywczyni pierwszego miejsca.

- Czytam Kurier regularnie, codziennie – zdradza Pani Beata, mówiąc, że warto brać udział w konkursach, bo to zawsze szansa na zdobycie wyjątkowych nagród takich jak oczyszczacz powietrza Samsung, który sama wygrała.

– Swój przepis wymyśliłam sama. Nie lubię wyrzucać jedzenia i stąd to się wzięło. Niestety nikt z domowników nie lubi jeść mięsa z rosołu, musiałam więc wpaść na inny pomysł, żeby je wykorzystać

– opowiada Pani Marzena, autorka przepisu na zdrowe kotleciki.

O naszym konkursie dowiedziała się ze strony internetowej Kuriera Lubelskiego. – Lubię czytać Kurier i tak właśnie trafiłam na informacje o konkursie – mówi Pani Marzena i dodaje, że do udziału w nim skusiła ją reklama i nagrody. Dzięki swojemu przepisowi na zdrowe kotleciki, będzie mogła cieszyć się świeżym sokiem przygotowanym z pomocą wyciskarki wolnoobrotowej Ninja.

Pani Justyna, autorka przepisu na chlebek bananowy i zdobywczyni trzeciego miejsca niestety nie mogła do nas dołączyć osobiście. Pewnym jest jednak, że jej nagroda, czyli zestaw garnków Zwieger Kompact zainspirują ją do testowania nowych przepisów w duchu zero waste!