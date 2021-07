KUL chce kształcić przyszłych lekarzy. Już za dwa lata

- Intensywnie pracujemy nad tym, by otworzyć kierunek lekarski. Ambicje takie przyświecały władzom uczelni już w 1938 r. – powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. - Uchwała, która zapowie kierunek, będzie procedowana na jesiennym posiedzeniu senatu. Rok 2023 może być realnym terminem dla uruchomienia medycyny na KUL – dodał.

Rektor przypomniał, że w ciągu dwóch ostatnich lat uczelnia uruchomiła nauki o zdrowiu. Najpierw było pielęgniarstwo, od października rusza z położnictwem. - Zabiegamy też o uruchomienie pielęgniarstwa w Filii KUL w Stalowej Woli – mówił prof. Kalinowski.

Uczelnia na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat planów utworzenia kierunku lekarskiego. Zapytaliśmy Monikę Stojowską, rzeczniczkę KUL, m.in. o to, czy są już prowadzone rozmowy o współpracy ze szpitalami, czy kompletowana jest kadra, czy został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Utworzenie kierunku to długotrwały proces, dlatego toczy się on zgodnie z wymaganymi procedurami. Wiąże się on ze stworzeniem koncepcji kształcenia, przygotowaniem planów rozwojowych, oceny istniejącej kadry pod kątem możliwości prowadzenia zajęć ale i badań w zakresie planowanego kierunku, oceny możliwości finansowych czy doposażenia lub utworzenia zaplecza dydaktycznego – odpisała nam w mailu. - KUL jest na etapie rozwoju nauk o zdrowiu (…). W tej chwili skupiamy się na przygotowaniu zajęć na położnictwie. Trwają prace nad utworzeniem monoprofilowego centrum symulacji medycznych. Rozbudowując zaplecze naukowo-dydaktyczne bierzemy pod uwagę również rozwój kolejnych kierunków – dodała.