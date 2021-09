KUL organizuje Ogólnopolskie Rekolekcje Online w związku z beatyfikacją kard. Wyszyńskiego Klaudia Olender

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

„Czas to miłość” to tegoroczne hasło Ogólnopolskich Rekolekcji Online, które zaczęły się przed beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego od 7 i potrwają do 9 września. - Zapraszamy do udziału wszystkich, niezależnie od tego czy postać kard. Wyszyńskiego jest im bliska, czy odległa, czy są dziś silnie związani z Kościołem, czy też czują, że są na jego obrzeżach, wierzących i wątpiących – zachęcają organizatorzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.