Kumulacja Lotto rozbita w Lublinie! Szczęśliwiec wygrał blisko 15 mln zł

Zwycięski zakład obstawiono w punkcie LOTTO przy ul. Władysława Jagiełły 1 w Lublinie. Szczęśliwe liczby, które wylosowano we wtorek (9 listopada) to: 6, 9, 12, 24, 30, 40.

Szczęśliwiec, który poprawnie wytypował „szóstkę” zgarnie dokładnie 14 981 246,40 zł.

To już szesnasta wygrana powyżej miliona, jaka padła w Lotto w Lublinie. Oprócz tego, do tej pory w naszym mieście były także trzy milionowe wygrane w Lotto Plus.