Kupiecka racja pana Kretschmera. Felieton Jacka Borkowicza

Gdy o „zamrożenie wojny” na Ukrainie zaapelował Michael Kretschmer, premier niemieckiego landu Saksonia, jego propozycję skrytykowała nie tylko zagranica, ale i duża część niemieckich mediów. Za co, tego nie trzeba tłumaczyć nikomu, kto zna realia naszej części Europy i komu nie przewróciła w głowie ideologia. Zamrażanie jakiegokolwiek konfliktu, a już szczególnie zbrojnego konfliktu z putinowską Rosją, nie przybliża pokoju, ale go znacznie oddala. Niby od dawna to wiadomo, a jednak od momentu rosyjskiego ataku podobne apele co i rusz pojawiają się w publicznej przestrzeni, i to nie tylko w Niemczech. Co nadaje im żywotność?

Na początek wyjaśnijmy, czym premier Saksonii motywuje sensowność swojej propozycji. Otóż chodzi o „zyskanie czasu”, jakiego rzekomo Ukrainie brakuje, by ta złapała oddech i tak wzmocniona, znowu przystąpiła do tym skuteczniejszej walki. Intelektualna nędza tej wymówki aż bije w oczy. Na zamrożenie wojny potrzebna jest zgoda obu jej stron, jakakolwiek, nawet wymuszona. Otóż gdyby to była prawda, gdyby czas aktywnego prowadzenia działań wojennych rzeczywiście pracował na rzecz Rosji, a przeciwko Ukrainie, jaka byłaby szansa realizacji tego pomysłu? Żadna. Rosja, tym bardziej, wytężałaby wszystkie siły, by do takiego rozwiązania nie dopuścić.