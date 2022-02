„Kurier” interweniuje w sprawie niechcianego ubezpieczenia

Sprawa zaczęła się we wrześniu ubiegłego roku. To wtedy do pana Zbigniewa z Lublina zadzwonił konsultant z PZU, który zaproponował zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu. – Nie byłem do końca zdecydowany, bo do końca wciąż obowiązującej polisy był jeszcze ponad miesiąc, więc chciałem sprawdzić oferty z innych firm. Mimo to konsultant z PZU zaproponował przesłanie dokumentów e-mailowo i tradycyjną pocztą – opowiada nasz Czytelnik.

Niedługo później pan Zbigniew otrzymał korzystniejszą propozycję ubezpieczenia od innej firmy. – Była o 200 zł tańsza, więc zadzwoniłem na infolinię PZU, że nie jestem zainteresowany ich ofertą. Zapytałem też, czy otrzymanie dokumentów oznacza zawarcie polisy i konieczność opłacenia składki. Otrzymałem odpowiedź, że skoro nie mam aktualnej polisy w PZU i nie opłaciłem jeszcze składki, to nie muszę nic robić, a przesłane dokumenty powinienem zniszczyć – relacjonuje pan Zbigniew, który wówczas uznał sprawę za zamkniętą.