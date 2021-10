Kurs na zmiany. Trzeba na nowo nauczyć się, jak płacić za przejazd autobusem czy trolejbusem. Podpowiadamy, jak bez kłopotu kupić bilet

- Jest to nieco skomplikowane – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Chodzi o system Lubika, który od piątku (1 października) „wszedł” do lubelskiej komunikacji miejskiej. Wraz z nim pojawiły się nowe sposoby kupowania biletów oraz naliczania opłat za przejazdy autobusami i trolejbusami.

Można też tak, jak do tej pory

– 1 października nie jest datą graniczną dla pasażerów, to termin od którego wchodzi system Lubika. Jeśli nie będziemy chcieli z niego skorzystać to nie skorzystamy: do dyspozycji dalej będziemy mieli np. bilety papierowe – przekonuje Agnieszka Musur, kierownik działu sprzedaży biletów w ZTM.

„W papierze” kupimy bilet czasowy. Do dyspozycji będą cztery rodzaje: 15, 40, 90 minut oraz 24 godziny. Będziemy je mogli kupić np. w biletomacie czy kiosku. Po wejściu do autobusu czy trolejbusu będziemy musieli skasować je tak jak to robiliśmy do tej pory.