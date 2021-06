Kwiat Jabłoni i Krzysztof Zalewski otworzą „Letnie Brzmienia” w Lublinie

Cykl wydarzeń w Lublinie otworzy w piątek Kwiat Jabłoni (godz. 20). Chociaż zespół istnieje na polskiej scenie muzycznej od zaledwie trzech lat, to sukcesów i fanów mogłaby im pozazdrościć niejedna legendarna czy tzw. „kultowa” grupa.

Zespół powstał w 2018 roku z inicjatywy Katarzyny Sienkiewicz i Jacka Sienkiewicz, którzy prywatnie są dziećmi Kuby Sienkiewicza. I ta informacja to nie żaden plotkarski news. To właśnie Kuba Sienkiewicz i jego Elektryczne Gitary spopularyzowały utwór „Kwiat Jabłoni” zespołu Trash Budda z lat 80.: "Cena jest przystępna dla wszystkich / Nie to co ta whisky / Robotnicy i rolnicy / Kwiat Jabłoni piją wszyscy”.