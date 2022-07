Latająca chata tajemnic, tunel zapomnienia i wiele więcej! Farma Iluzji zachwyca mieszkańców regionu Redakcja

Farma Iluzji to rodzinny park rozrywki z torami przeszkód, iluzjami optycznymi i pokazami magii. Na zainteresowanych czeka tam ponad 60 różnych atrakcji zarówno dla małych, jak i dużych. To magiczne miejsce choć znajduje się w woj. mazowieckim, to oddalone jest jedynie o około 80 km od Lublina! Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.