Lato, lato, lato czeka, razem z latem czekają lasy i łąki. Wszystkie pełne kleszczy. Co trzeba wiedzieć o boreliozie?

Pierwszy z nich to borelioza, a drugi odkleszczowe zapalenie mózgu. Choć jedno schorzenie wywołują bakterie, a drugie wirus, skutek jest ten sam – konieczne (czasami długotrwałe) leczenie. Pierwszym krokiem do problemów ze zdrowiem są nie spacery po lasach, łąkach i wysokich trawach, ale przede wszystkim nieuwaga.

– Właściwie jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to zapobiegać. Obserwujmy siebie, dzieci. Nawet z wizyty na placu zabaw w centrum miasta możemy wrócić z kleszczem – przypomina prof. Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Każdy powinien mieć świadomość, że kleszcz to doskonały inkubator, jeśli chodzi o możliwość przeżycia w jego przewodzie pokarmowym bakterii, grzybów czy innych mikroorganizmów, które mogą być zagrożeniem dla człowieka. Borelioza to choroba podstępna i groźna dla człowieka, którą bardzo trudno się leczy, jeśli nie zostanie zdiagnozowana w odpowiednim czasie.