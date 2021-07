Lato na Zamku - Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało wakacyjne atrakcje

W wakacje najmłodsi (od 5 do 10 lat) będą mogli wziąć udział w warsztatach m.in. lepienia glinianych naczynek i zabawek, tworzenia lalek montanek z gałganków, włóczek i kolorowych wstążek, a podczas zajęć z gier i zabaw ludowych poznają mniej znane wyliczanki, klaskanki czy rymowanki dziecięce. Dla trochę starszych dzieci i młodzieży Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało m.in. warsztaty animacji poklatkowej na których uczestnicy będą ożywiać i wprawiać w ruch dawne zabawki ludowe ze zbiorów etnograficznych lubelskiego muzeum. Odbędą się też zajęcia z malowania na szkle czy z ludowych haftów Lubelszczyzny. Miłośnicy historii i militariów mogą zapisać się na tematyczne lekcje żywej historii - tam dowiedzą się np. o uzbrojeniu i wyposażeniu podziemia antykomunistycznego na Lubelszczyźnie, o żołnierzach Wojska Polskiego w okresie 1918-1920 czy 1. Dywizji Pancernej gen. Maczkwa w 1944 roku. Z kolei w ramach spotkania „Ukryte znaczenia” uczestnicy wcielą się w rolę młodych detektywów, aby odkryć tajemnicę muzealnych zakamarków, np. sekretnych schowków w dawnych meblach czy ukrytych znaczeń i przekazów w wystawianych obrazach.

Rodziny z dziećmi mogą wybrać się 8 sierpnia na spektakl kukiełkowy „Czarci pazur” lubelskiego Teatru Podręcznego, który nawiązuje do najbardziej znanej lubelskiej legendy o czarciej łapie, ale nieco w innej wersji. Przedstawienie miało już swoją premierę w zeszłym roku, ale ze względu na epidemię niewiele osób mogło go zobaczyć. W nawiązaniu do widowiska kukiełkowego, kilka dni później odbędą się 4 dniowe warsztaty z tworzenia marionetek dla starszej młodzieży w wieku 12-18 lat.

- Uczestnicy będą mogli wykonać od podstaw własne lalki. Na zajęciach rozwiną swoje talenty rzeźbiarskie, malarskie, krawieckie, stolarskie i przede wszystkim wyobraźnię - tłumaczy Małgorzata Siedlaczek z działu Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie.

Z kolei pod koniec sierpnia odbędą się dwuczęściowe warsztaty ceramiczne „Ulepione z gliny”.