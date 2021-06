„Lato w mieście” wchodzi do gry. Nie spóźnij się, bo Twoje dziecko straci szansę na miejsce na wakacyjnych półkoloniach lub warsztatach

„Lato w mieście” to propozycja dla dzieci i młodzieży, które nie wyjadą na wakacje. - Tegoroczna edycja akcji będzie pełna atrakcji, która zachęcą dzieci i młodzież do wyjścia z domu i włączenia się do wspólnej zabawy. W tym roku stawiamy na integrację i rekreację oraz kontakt z naturą, które pomogą w odświeżeniu relacji rówieśniczych – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

W czwartek (10 czerwca) ratusz przedstawił ofertę tegorocznej akcji. Podzielona jest na kilka bloków tematycznych. Są to m.in. zajęcia sportowe, spacery i gry miejskie, warsztaty, półkolonie, lato w bibliotece.

Dla rodziców, którzy będą chcieli, aby ich pociechy wzięły udział w wybranym wydarzeniu kluczowym dniem jest najbliższy poniedziałek (14 czerwca). Dlaczego? Bo wtedy ruszą zapisy. - Prowadzone będą bezpośrednio przez organizatorów. Pełna oferta, zasady uczestnictwa i terminy zajęć oraz wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie www.lato.lublin.eu i będą na bieżąco aktualizowane – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.