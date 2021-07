„Lato w mieście z Eco Studio” zawitało w Kazimierzu Dolnym. Zobacz zdjęcia z imprezy

- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami to jedno z zadań Organizacji Odzysku ELECTRO - SYSTEM. Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że generowane są coraz większe ilości elektroodpadów. Elektrośmieci to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać surowce, ale jednocześnie źródło niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu - mówi dr Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO-SYSTEM.