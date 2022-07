Laura Bernat srebrną medalistką mistrzostw Europy juniorów

– Zawsze lepiej jest obronić tytuł niż go nie obronić. Jednak chyba bardziej niż to martwi fakt, że Laura nie poprawiła czasu sprzed roku. Tym razem coś nie zadziałało, ale to jeszcze nie jest koniec sezonu, więc można być dobrej myśli przed kolejnymi startami – komentuje występ lublinianki trener pływania AZS UMCS Lublin, Piotr Kasperek.

12 miesięcy temu Bernat złoty medal wywalczyła z ponad sekundową przewagą nad drugą Brytyjką, Katie Shanahan. Reprezentantka akademiczek dystans 200 metrem grzbietem pokonała w czasie 2:10.14 sekundy.

Ten rezultat zapewniłby triumf także w tym roku. Bernat uzyskała jednak w finale znacznie gorszy wynik – 2:11.07 sekundy. Choć przez trzy długości basenu prowadziła, na ostatniej 50-tce wyprzedziła ją Molnar (2:10.31 sekundy).

– Węgierka w tym sezonie pływała szybciej od Laury, zatem jej wygrana nie jest raczej zaskoczeniem. W czwartkowym finale obie uzyskały gorsze czasy niż podczas czerwcowych seniorskich mistrzostwach świata. Jednak trzeba pamiętać, że to są młode dziewczyny, dlatego tak może się zdarzać – zauważa trener Kasperek.