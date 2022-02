Lech, Czech i Rus. Felieton dr Grzegorza Gila

Okazuje się, że pomimo różnic językowych, linia genetyczna (a dokładniej haplogrupa DNA męskiego chromosomu Y) Polaków występuje także u... Węgrów (Madziarów) oraz Finów, co dodaje polskości niesłowiańskiego akcentu. Lech jest jednak wciąż bardziej podobny do Rusa niż do Germana. Z kolei do DNA Niemca bliżej od Lecha ma Czech, co zresztą potwierdza historia. Jednakże, wbrew poprawności politycznej, geny Lecha są także podobne do „niemieckiego” DNA, zwłaszcza tego z byłej NRD. Niektóre geny wykazują oczywiście skłonność do mutowania. „Wielki” Rus (W. Putin mierzy niespełna 170 cm wzrostu) ma dziś kordialne relacje z Madziarem, któremu sprzedaje łój, tfu, gaz, za pół ceny, a obu mężczyzn najwyraźniej łączy coś więcej niż biznes. Abstrahując od genetycznych i politycznych związków, w świetle dostępnej wiedzy na temat narodowego DNA jedna rzecz powinna cieszyć Polaków! Jako nacja różnimy się od siebie zdecydowanie mniej niż inne narody europejskie, które dzielą się nawet na całe „regiony genetyczne” (np. Włochy). Hmm. Jedność genetyczna Polaków? Polskie porzekadło podpowiada, że z rodziną wychodzi się najlepiej… na zdjęciu.