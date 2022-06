Łęczna. Dzień Dziecka w szpitalu. Kobieta zignorowała znak "STOP" i spowodowała wypadek. Na miejscu interweniował helikopter

Takiego Dnia Dziecka na pewno nie wymarzyły sobie dzieci uczestniczące w wypadku, wskutek którego zostały przewiezione do szpitala. Do zdarzenia doszło w środę po 17 w miejscowości Januszówka. 43-letnia kobieta, kierująca pojazdem marki Toyota zignorowała znak "STOP" i wjechała na skrzyżowanie.

Doszło do wypadku. Drugim autem, seatem, jechał 40-letni ojciec z dwójką dzieci w wieku 11 i 15 lat. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interweniowała także policja, straż pożarna z Januszówki, Spiczyna i Łęcznej oraz ratownicy medyczni.

- Trwa ustalanie szczegółów. Jeśli któryś z uczestników wypadku odniósł poważne obrażenia, a wydarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek drogowy, kobiecie, która go spowodowała, mogłoby grozić do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak nikt nie ucierpiał, będzie to zwykłe wykroczenie - kolizja drogowa, które rozwiążemy postępowaniem mandatowym - o konsekwencjach zdarzenia mówi młodsza aspirant Izabela Zięba z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.