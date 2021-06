Łęczna. Gorące przywitanie zawodników Górnika na rynku. Mieszkańcy wiwatowali. Zobacz nagrania wideo Lubelski Sport

Piłkarze Górnika Łęczna zakończyli sezon 2020/21 promocją do PKO Ekstraklasy. Dla zielono-czarnych był to trzeci w historii klubu awans do krajowej elity. "Górnicy" wywalczyli sukces w niedzielny wieczór podczas meczu w Łodzi, a nazajutrz spotkali się na rynku w Łęcznej z kibicami na wspólnej fecie.