Łęczna i Łuków o krok bliżej obwodnic. Kiedy skorzystają z nich kierowcy?

Pomorze: Jest akt oskarżenia ws. wypadku w Borczu. Zginęły w nim trzy osoby

W wypadku w Borczu w woj. pomorskim, który miał miejsce w ubiegłym roku zginęły trzy osoby, w tym 16-letnie dziewczyna. Kierowca Volvo usłyszał zarzuty. Przypomnijmy, że zasnął on chwilę przed zderzeniem za kierownicą. Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.