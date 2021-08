Legenda Poloneza wiecznie żywa. Kultowe i rodzinne auto Polaków może być Twoje. Ile dziś kosztuje popularny „Poldek”?

Polonez produkowany był przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie. Od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 z taśmy montażowej zjechało 1 mln 61 tys. 807 egzemplarzy w różnych wersjach. Legendy polskiej motoryzacji nie produkuje się już od dwóch dekad, ale według danych w 2021 roku zarejestrowanych „Poldków” było około 33 tys.

Kultowy pojazd Polaka

Największą popularność Polonez lub „Trapez” cieszył się w latach 90. ubiegłego wieku. Wtedy było to jedno z najczęściej spotykanych aut na polskich drogach. Jednym z powodów tejże popularności była jego ładowność. Po szale na „Malucha” to właśnie Polonez szybko stał się okrzyknięty pojazdem rodzinnym. I tak też było. Caro, Atu, Atu Plus, Kombi, a także Truck. Pod koniec XX wieku Polonezem podróżowali wszyscy.