Legendarny saksofonista zagra w Wieży Trynitarskiej w Lublinie

Przyznam szczerze, że gdy tylko zobaczyłem słowa: Vandermark i Wieża Trynitarska niemal spadłem z krzesła. Z wrażenia rzecz jasna. Wrażeniem tym podzieliłem się zresztą z Łukaszem Downarem, basistą Tatvamasi, co jednak ze względu na brutalną estetykę słownictwa nie nadaje się do publicznego cytowania. Wirtuoz saksofonu w korelacji z niepowtarzalną przestrzenią – tak akustycznie, jak i wizualnie – jaką jest Wieża Trynitarska zwiastuje naprawdę „grubą” rzecz. To jest po prostu totalne „must see” dla każdego (nawet średnio) szanującego się zjadacza muzycznej awangardy. Kena Vandermarka uzbrojonego w saksofon barytonowy i tenorowy i klarnety zobaczymy i usłyszymy w Wieży o godz. 18.

Po tym mistyczno-metafizycznym misterium przyjdzie pora na „danie drugie” i „deser”. Spożyjemy je już w innej przestrzeni, a mianowicie w Galerii Labirynt. O godz. 20 wystąpi tam formacja Ronnie N, a po niej Tatvamsi, u boku którego stanie „czarodziej z wieży”, czyli Ken Vandermark we własnej osobie. Czego możemy oczekiwać? Co się wydarzy? Tego nie wiedzą sami aktorzy tego wydarzenia. I właśnie to jest w tym wszystkim najlepsze.