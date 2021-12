Legia Warszawa pokonała Motor na Arenie Lublin 2:1. Dobre widowisko i frekwencyjny rekord. Zobacz zdjęcia

Mistrzowie Polski atakowali od pierwszych sekund. Gospodarze na początku meczu zostali zamknięci na własnej połowie. Już w drugiej minucie Mateusz Wieteska, główkując, zmusił do interwencji bramkarza Motoru, Sebastiana Madejskiego. Na przełomie czwartej i piątej minuty lublinianie po raz pierwszy zapuścili się w okolice pola karnego gości z Warszawy. Strzał zdołał oddać Piotr Ceglarz, ale był on wybitnie niecelny. Chwilę później pomocnik Motoru wywalczył rzut rożny. Nie przyniósł on lublinianom wymiernych korzyści, ale ci się nie poddawali. Defensywę Legii uderzeniem chciał zaskoczyć Tomasz Swędrowski, lecz został zablokowany przez Wieteskę.

Tuż przed upływem dziesiątej minuty powinno być 1:0 dla Legii. Andre Martins otrzymał prostopadłe podanie, ale nie poradził sobie w sytuacji sam na sam z golkiperem żółto-biało-niebieskich. Rezultat pozostawał bezbramkowy, a lublinianie nie przestawali szukać swoich szans. Jedną z nich wykorzystali jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa. Michał Fidziukiewicz przyjął piłkę tyłem do bramki w okolicach piętnastego metra. Prostym podbiciem przygotował ją sobie do strzału, uderzył i umieścił futbolówkę w siatce, otwierając wynik.