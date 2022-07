Lekarze ze szpitala wojskowego leczą dyskopatię w małoinwazyjny sposób. Jako jedyni w Lublinie

Zabiegi wykonują neurochirurdzy ze szpitala wojskowego przy Al. Racławickich. To pierwsza placówka w naszym mieście, która dysponuje endoskopem do operacji kręgosłupa.

– Nadal ma go niewiele szpitali, ponieważ cały czas jest nowością. To jeszcze mało rozpowszechniona metoda, a urządzenie tak naprawdę dopiero wchodzi na rynek – tłumaczy Michał Brzozowski, kierownik Oddziału Neurochirurgii 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Neurochirurdzy z wojskowej lecznicy robią użytek z endoskopu od kilku miesięcy. Jak tłumaczy Brzozowski, operowani do tej pory pacjenci nie mieli żadnych powikłań, a ich wyniki są obiecujące.

– Ta metoda jest dużo korzystniejsza dla pacjentów w stosunku do tradycyjnej. Przede wszystkim dostęp operacyjny jest zdecydowanie mniejszy, nie ma potrzeby odwarstwiania mięśni od kręgosłupa, co zapobiega jego destabilizacji. W trakcie zabiegu operacyjnego krwawienie jest dużo mniejsze, dzięki czemu nie powstaje blizna pooperacyjna. Ostatnią bardzo ważną zaletę stanowi zdecydowanie krótsza rekonwalescencja i szybszy powrót do zdrowia – wylicza Brzozowski.