"Lekcja pokory" - komentarze po porażce Azotów Puławy z Orlen Wisłą Płock (+ZDJĘCIA)

Najwięcej bramek dla gospodarzy rzucił Bartosz Kowalczyk (sześć). – Na takim wyniku zaważyła przede wszystkim ich obrona, która dla wszystkich drużyn jest dużym problemem. My też mieliśmy kłopoty, bo nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na wysokie podwyższanie i nie mogliśmy utrzymać tempa gry – mówi środkowy rozgrywający Azotów.

- W naszej grze najbardziej bolały piłki wyrzucone w aut, błędy w kontrze i nietrafione sytuacje. Nie było ich dużo, bo trzeba było się namęczyć w ataku i jak już doszliśmy do pozycji, a nie trafiliśmy, to bolało to podwójnie. Brakowało nam umiejętności znalezienia dobrej sytuacji przy ich obronie – dodaje Kowalczyk.