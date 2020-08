Lekkoatleci klubów z Lubelszczyzny wywalczyli we Włocławku 14 medali mistrzostw Polski seniorów

Karolina Kołeczek w biegu finałowym, przy przeciwnym wietrze -0,7 m/s uzyskała rezultat 13,04. Płotkarka AZS UMCS przybiegła do mety przed Klaudią Wojtunik z AZS Łódź (13,27) i Zuzanną Hulisz z MKL Toruń (13,56). – To mój siódmy tytuł w karierze, więc jestem bardzo zadowolona. Bieg był w trudnych warunkach, więc jeszcze bardzie cieszę się, że kolejne złoto mistrzostw Polski seniorów należy do mnie - mówiła po biegu Karolina Kołeczek. – Był to mój ostatni start w tym sezonie. Mam bowiem drobny uraz ze stopą i po występie w MP czeka mnie rehabilitacja. Mam nadzieję, że uda mi się to wyleczyć przez najbliższe dwa miesiące, żebym mogła normalnie rozpocząć przygotowania do sezonu halowego i oczywiście do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Chciałam jeszcze bardzo wystartować na memoriale Kamili Skolimowskiej, który odbędzie się 6 września. Nie chcę jednak ryzykować i wolę rozpocząć już teraz rehabilitację – dodała.