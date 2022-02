Lekkoatleci z regionu wrócili z Rzeszowa z pięcioma medalami halowych mistrzostw Polski U-18 i U-20. Zobacz zdjęcia

Fantastyczną formę w tegorocznym sezonie halowym potwierdziła Martyna Seń z Agrosu Zamość, która została mistrzynią Polski U-18 w biegu na dystansie 60 m. Podopieczna trenera Stanisława Namiotko czasem 7,45 poprawiła o dwie setne sekundy swój rekord życiowy. Zamościanka okazała się lepsza od Oliwii Nowackiej z UMKS Iskry Wolsztyn (7,79) i Natalii Marszewskiej z MKL Szczecin (7,79).

– Martynie do halowego rekordu Polski na tym dystansie zabrakło zaledwie pięć setnych sekundy. To zarazem drugi wynik w historii polskich zawodniczek w tej konkurencji i piąty tegoroczny rezultat na listach światowych do 18 lat – podkreśla Stanisław Namiotko, szkoleniowiec Agrosu Zamość.

Halowym rekordem kraju na dystansie 60 m do 18 lat legitymuje się Pia Skrzyszowska z AZS-AWF Warszawa (7,40 - 10 lutego 2018, Toruń), drugi wynik w historii polskiej królowej sportu posiada wspomniana Martyna Seń (7,45), natomiast trzeci najlepsza obecnie polska sprinterka - Ewa Swoboda z AZS-AWF Katowice (7,46 - 25 stycznia 2014, Spała).