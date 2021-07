Leniwce, mrówkojady i świnie rzeczne. Nowi mieszkańcy zamojskiego ZOO mają się znakomicie

- W ostatnią sobotę i niedzielę ZOO odwiedziło w sumie około pięć tysięcy osób – mówi Grzegorz Garbuz, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. - To porównywalna liczba do sezonów wakacyjnych we wcześniejszych latach. Natomiast kłopoty z parkowaniem wynikały z remontów sąsiedniej ulicy Szczebrzeskiej, które są obecnie prowadzone. W weekendy mieliśmy tam dotychczas jeden wydzielony pas, a na nim kilkadziesiąt miejsc parkingowych: do dyspozycji naszych gości. Teraz są one wyłączone.