Lepperek cierpiał, bo właściciel nie zapewnił mu opieki. Wyrok usłyszał Marek Sz.

Aktywiści z Ex Lege zarzucili właścicielowi firmy z Lublina skrajne zaniedbanie zwierzęcia. Mężczyzna nie pozostawał dłużny. Oskarżał członków fundacji o kradzież, wyłudzenie i zabicie jego psa.

W momencie przyjęcia do kliniki weterynarz ocenił stan psa jako zły. Kundelek cierpiał na zaniki mięśniowe całego ciała. Z osłabieniem reagował na bodźce zewnętrzne. Nie mógł sam jeść, musiał być odżywiany dożylnie. Lekarze rozpoczęli rozpaczliwą walkę o jego życie.

Na miejscu wolontariusze znaleźli psa leżącego na trawniku niemal przed bramą firmy. Zwierzę było apatyczne, chwiało się na nogach, przez skórę można mu było liczyć kości. Lepperek (zwany też Kostkiem) został przetransportowany do kliniki weterynaryjnej.

Wiadomość o cierpiącym psie członkowie Fundacji Ex Lege otrzymali w lutym ubiegłego roku. Kundelek przebywał na terenie dużej firmy w Lublinie. Według osoby zgłaszającej, zwierzę było w bardzo złym stanie.

Te wyjaśnienia nie przekonały jednak śledczych. Prokuratura Rejonowa w Lublinie oskarżyła Marka Sz. o znęcanie się nad psem . Fundacja Ex Lege w postępowaniu przygotowawczym reprezentowała prawa pokrzywdzonego w tej sprawie, a przed sądem pełniła rolę oskarżyciela posiłkowego.

Sąd uznał Marka Sz. za winnego znęcania się nad Lepperkiem. Dramat zwierzęcia miał trwać od listopada 2019 do lutego 2020 r.

Od rozstrzygnięcia odwołała się Fundacja Ex Lege. Proces ruszył w sierpniu ubiegłego roku. Wyrok zapadł 12 maja.

Mężczyźnie groziły trzy lata pozbawienia wolności. Początkowo Sąd Rejonowy Lublin-Zachód był łagodny dla oskarżonego. W wyroku nakazowym z maja ubiegłego roku co prawda uznał winę Marka Sz. Stwierdził jednak, że wystarczającą karą będzie grzywna w wysokości 1600 zł.

Zdaniem sądu, oskarżony nie zapewnił psu opieki lekarsko-weterynaryjnej przez dłuższy czas i utrzymywał go w stanie nieleczonej choroby. Zachowanie oskarżonego sąd określił jako „rażące zaniedbanie”, które „pogłębiło schorzenia patologiczne, manifestujące się widocznym wyniszczeniem psa w postaci wychudzenia, osowiałości oraz trudności w poruszaniu się”.

Brak leczenia doprowadził do zadania psu „bóli i cierpienia”. Doprowadziło to do konieczności wykonania eutanazji zwierzęcia.

Marek Sz. został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Przez ten czas ma informować sąd o przebiegu okresu próby pisemnie raz na sześć miesięcy.

Skazany ma dwuletni zakaz posiadania zwierząt domowych. Ma także wpłacić 4 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt i ponad 3,7 tys. zł na rzecz Fundacji Ex Lege.

Wyrok jest nieprawomocny. Do sądu wpłynął wniosek obrońcy o sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Zwykle jest to wstęp do apelacji.