"Lepszy Świat" przez trzy dni w Lublinie - Chonabibe Festiwal 2021 Klaudia Olender

Po trzech latach przerwy, powraca na kulturalną mapę Festiwal Chonabibe, zwany przez fanów „Lepszym Światem” i przenosi się z Opola Lubelskiego prosto do Lublina do Mariny nad Zalewem Zembrzyckim. Trzydniowe święto hip-hopu potrwa do niedzieli (29 sierpnia).