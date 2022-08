Letnia Akademia Filmowa wystartowała! Przed nami blisko 150 filmów

Co ważne: frekwencja dopisała – na pierwszą projekcję w ramach festiwalu ustawiła się niemała kolejka. Po projekcji krytyk filmowy Łukasz Maciejewski poprowadził spotkanie z odtwórcą jednej z ról Tomaszem Schuchardtem oraz z reżyserem. Film wejdzie na ekrany 18 listopada, ale zwierzyniecka publiczność, która wypełniła Kino Skarb po brzegi, mogła zobaczyć go wcześniej.

Podczas spotkania twórcy opowiedzieli o przygotowaniach do produkcji i pracy na planie. Reżyser Tomasz Habowski zdradził, że Tomasz Schuchardt był pierwszym aktorem wybranym do tego filmu i opowiedział o tym, jakie trudności mieli z pogodą na planie. Tomasz Schuchardt zdradził, dlaczego doświadczony aktor nie jada zbyt dużo podczas kręcenie zdjęć posiłków i do czego przydają się kaskaderzy.W poniedziałek LAF rozkręcił się już na dobre. Zobaczymy m.in. „Piosenki o miłości”, w reżyserii Tomasza Habowskiego. Po projekcji reżyser i odtwórca jednej z głównych ról Andrzej Grabowski opowiedzą o pracy nad tym filmem.