„Letnie Brzmienia” rozkwitną muzyką w Lublinie

Ten rok również zapowiada się bardzo owocnie dla Kwiatu Jabłoni. W marcu wydali wspólny singel z Sanah pt. „Szary świat” a razem z Bedoesem i Krzysztofem Zalewskim stworzyli supergrupę Męskie Granie Orkiestra 2022, w ramach której nagrali singiel „Jest tylko teraz”.

Natomiast w piątek (22 lipca) miała miejsce oficjalna premiera trzeciego albumu „Wolne serca”, który powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 78. rocznicy powstańczego zrywu.

– „Wolne serca” to dziesięć piosenek, które ukształtowały kilka pokoleń Polaków i łączy je jedno przesłanie – miłość do wolności. Kwiat Jabłoni zaprosił do współpracy wspaniałych artystów: Natalię Kukulską, Sanah, Kasię Lins, Natalię Grosiak, Jucho, Miuosha, Igo i Kubę Kawalca – czytamy na oficjalnej stronie.