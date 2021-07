Let’s Twist Again, czyli szalona prywatka w amerykańskim stylu

Podczas wieczoru z głośników popłyną dźwięki z czasów świetności ROCKN'ROLLA ,ROCKABILLY, BIG-BEATU, SURF i GARAGE ROCKA. Nie zabraknie znanych kawałków takich wykonawców jak min.: BILL HALEY, THE BEATLES, ROLLING STONES, KINKS, TROGGS, ELVIS PRESLEY, PAT BOONE, CHUBBY CHECKER, CHUCK BERRY, LITTLE RICHARD, CZERWONE GITARY, NIEBIESKO-CZARNI, MAANAM, SHAKIN' DUDI, KARIN STANEK. Wybrzmią także utwory z filmów (np. GREASE, PULP FICTION, DIRTY DANCING, LA BAMBA), jak i mniej znanych lecz równie przebojowe piosenki, które same porwą do tańca.