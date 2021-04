Lewart Lubartów wygrał w Sieniawie. Zobacz zdjęcia

Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w doliczonym czasie drugiej połowy Anglik Joe Dearman. Dla 19-letniego zawodnika, który trafił do Lewartu zimą była to pierwsza bramka w biało-niebieskich barwach. Cenne zwycięstwo na Podkarpaciu pozwoliło lubartowianom odskoczyć od strefy spadkowej na trzy punkty.

Porażkę w tzw. "meczu o sześć punktów" ponieśli na własnym stadionie piłkarze Stali Kraśnik. Podopieczni trenera Marcina Wróbla ulegli KS Wiązownica, czyli bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie. Do przerwy to gospodarze prowadzili 1:0, jednak w drugiej połowie w ciągu pięciu minut pozwolili przyjezdnym strzelić dwa gole i punkty pojechały na Podkarpacie. Co ważne, KS Wiązownica od 37. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Kamila Bentkowskiego. Dla niebiesko-żółtych była to 13 porażka w obecnym sezonie. Po 29 rozegranych spotkaniach kraśniczanie zajmują miejsce w strefie spadkowej IV grupy III ligi.