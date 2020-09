Lex deweloper szuka miejsca przy Gospodarczej. Co na to powiedzieli miejscy radni?

Relaksowa, Jutrzenki, Poligonowa i Sławinkowska – przy tych ulicach do tej pory deweloperzy próbowali wybudować bloki korzystając z „lex deweloper” (to specustawa umożliwiająca deweloperom realizację inwestycji wbrew zapisom miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego). Za każdym razem kończyło się to fiaskiem z powodu braku zgody ze strony miejskich radnych. Podobnie stało się z projekt budowy bloków przy Gospodarczej. Radni powiedzieli „nie” inicjatywie. Nikt nie poparł uchwały, przeciwko było 25 radnych a trzech wstrzymało się od głosu.

Bloki chciałaby wybudować spółkę BIK z Jasła. Przy ul. Gospodarczej (w pobliży skrzyżowania z ul. Mełgiewską) ma działkę o powierzchni ponad dwa hektary powierzchni. Planuje na niej budowę sześciu bloków, w których łącznie powstałoby od 380 do 398 mieszkań. Średnia ich wielkość to 52 metry kwadratowe. Na parterach zlokalizowane byłyby punkty usługowe.