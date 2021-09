Liceum Ogólnokształcące w Dubience będzie normalnie funkcjonowało. Spór został zażegnany przy udziale wojewody lubelskiego

Takie deklaracje padły podczas rozmów, które przeprowadzono w czwartek, 2 września w Chełmie z udziałem wojewody lubelskiego, starosty chełmskiego, lubelskiego kuratora oświaty, wójta gminy Dubienka, nauczycieli i dyrektor LO w Dubience oraz uczniami i rodzicami, którzy protestowali przeciwko likwidacji tej placówki. Tym samym konflikt został ostatecznie zażegnany.

- Moja obecność dzisiaj to próba znalezienia rozwiązania tego problemu. Ustabilizowała się sytuacja kadrowa, jest dyrektor, który pełni obowiązki. Po pierwsze nie było problemu zamknięcia liceum, natomiast powstał do rozwiązania problem oddziału pierwszej klasy. Przyjęliśmy następujący scenariusz, że w piątek pani dyrektor nawiąże kontakt z osobami, które w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostały zakwalifikowane do przyjęcia do tej szkoły. Dotyczy to 12 osób. Mają one możliwość powrotu. Jeżeli potwierdzą, wtedy już od poniedziałku, najpóźniej od wtorku pierwsza klasa powinna rozpocząć normalne zajęcia – powiedział po spotkaniu Lech Sprawka wojewoda lubelski.